43 000 euros en soutien au skipper manchois Brieuc Maisonneuve

Un mois et demi après avoir chaviré, le dimanche 13 novembre, à l'approche des Açores en pleine Route du Rhum, le skipper manchois Brieuc Maisonneuve peut faire les comptes : ce mardi 27 décembre, la cagnotte solidaire ouverte sur le site Leetchi pour l'aider à retrouver son navire a rassemblé un peu plus de 43 000 euros. Un budget qui ne couvrira pas tous les frais, mais devrait aider le marin qui n'a pas perdu espoir de retrouver et remettre en état son bateau.

Le catamaran pourrait dériver vers l'Espagne

"Les mois de novembre et décembre ont été compliqués à vivre", souligne Brieuc Maisonneuve. "Nous étions partis dans une logique de récupérer rapidement le catamaran, mais la météo a joué contre nous. Impossible de tenter une quelconque opération ni de localiser le bateau". Le marin le sait, c'est un temps plus long qui débute. Il devra faire preuve de patience pour espérer revoir son navire. "Nous continuons de modéliser la dérive probable du bateau et nous arrivons à la conclusion qu'il pourrait se rapprocher des côtes espagnoles en février. Nous nous tiendrons prêts à intervenir dès qu'il sera repéré par un autre bateau".

Activité professionnelle compromise

Le skipper manchois en est convaincu, son bateau flotte encore. Sauf à ce qu'il ait été harponné par un autre navire, le catamaran a un fort pouvoir de flottaison, même retourné. "En revanche, si nous parvenons à le récupérer, il y aura des travaux très importants pour le remettre en état". C'est là qu'intervient la cagnotte. Les 43 000 euros sont loin de couvrir les frais mais ils contribueront à aider Brieuc Maisonneuve. D'autant que privé de son bateau, le marin n'est plus en capacité de travailler, lui qui a développé une activité professionnelle de skipper pour passagers. "J'ai dû annuler tout mon programme hivernal aux Antilles et rembourser tous mes clients. Mais il faut s'accrocher. C'est un métier que je sais faire et qui me passionne. Je veux pouvoir continuer à l'exercer".