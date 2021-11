Transat Jacques Vabre : le skipper marseillais Christopher Pratt vise la victoire pour sa 6e participation

"C'est toujours un grand moment de joie, d'excitation et de stress avant de quitter la terre" raconte le Marseillais Christopher Pratt qui fait partie des 79 skippers qui partent du Havre ce dimanche à 13h27. L'arrivée est prévue en Martinique pour cette 15e édition de la Transat Jacques Vabre. C'est la sixième fois que Christopher Pratt y participe mais cette fois, il stresse par rapport à la météo hivernale du mois de novembre : "des tempêtes, des vagues de 5-6 mètres, des vents très forts." Les premières heures de la course sont importantes : "avant de traverser l'Atlantique il va falloir sortir de la Manche où il y a beaucoup de courant, de trafic maritime donc beaucoup de risques de collisions. C'est un moment clef de la course."

Un duo qui se connait bien avec le breton Jérémie Beyou

C'est la troisième fois que Christopher Pratt participe à cette course à la voile avec le breton Jérémie Beyou. "On se considère un peu comme un vieux couple" ironise le skipper du Sud. "On a des automatismes. On a moins besoin de se parler pour se comprendre quand on navigue ensemble" explique-t-il. Une complicité renforcée par des années de navigation ensemble : "_on partage des moments forts qui scellent une amitié." Le duo a fini à la troisième place à la Transat Jacques Vabre il y a deux ans à cause d'un ralentissement au niveau du "Pot au noir qui nous a coûté la victoire." Christopher Pratt se souvient aussi d'un "chavirage en 2017 où j'ai failli me noyer."_ Le duo souhaite remporter la victoire cette année avec leur bateau, l'IMOCA Charal. Christopher Pratt compte participer à la course à la voile en solitaire du Vendée Globe dans trois ans.