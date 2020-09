A deux mois du Vendée Globe, Maxime Sorel (VandB Mayenne) peaufine sa préparation sur le Défi Azimut

Le 8 novembre, à la mi-journée, les 39 bateaux du Vendée Globe vont s'élancer au cœur de la baie des Sables d'Olonnes. Parmi eux, il y aura l'Imoca VandB Mayenne skippé par le Malouin Maxime Sorel.

Depuis hier et jusqu'à dimanche, quelques uns de ces bateaux sont à Lorient pour le Défi Azimut. Comme d'autres, Maxime Sorel effectue les derniers réglages sur son Imoca vert et noir. "Chaque sortie en mer avec mon bateau me sert, que ce soit un simple entraînement ou une course de quelques jours comme le Défi Azimut. Que la mer soit plate ou pas, il y a toujours des choses à apprendre" explique skipper du voilier mayennais.

Mi-octobre dans le port des Sables d'Olonne

Dans un peu plus d'un mois, le bateau VandB Mayenne sera en place dans le bassin du port des Sables d'Olonne. D'ici là, il reste quelques détails à régler : "il ne reste plus grand chose à faire. Les voiles pour le Vendée Globe sont encore en cours de réglage. Mais l'équipe est plus concentrée sur la partie logistique avec le matériel qu'il faut embarquer, la nourriture, les vêtements."

Hier, lors de la première journée du Défi Azimut, Maxime Sorel a dévoilé la nouvelle décoration de son spi, cette grande voile blanche située à l'avant du bateau avec le symbole du dragon.