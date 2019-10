À trois semaines de la Transat Jacques Vabre, Kito de Pavant trouve un nouveau bateau

Le 24 septembre , le mât du Class 40 « Made in Midi » se brisait en trois morceaux. Kito de Pavant et Achille Nebout doivent donc prendre en main le 125 de Galfione, à moins d’un mois de la Transat Jacques-Vabre.

En septembre, quelques jours avant son départ vers le Havre, le "Made in Midi" s'endommageait gravement au Port-Camargue, au Grau-du-Roi. Le mât du Cross 40 s'est brisé en deux, laissant ses navigateurs sans bateau avant la Transat Jacques-Vabre, prévue pour le 27 octobre. A trois semaines de la traversée, Kito de Pavant et Achille de Boût ont trouvé un bateau remplaçant, et lancent une cagnotte pour amortir les frais imprévus engendrés par le mat brisé.

Le CLASS40 n°125 en remplacement du "Made in Midi"

Après plusieurs jours de réflexion, Kito et Achille de décident : la réparation du mât du "Made in Midi" n'est pas envisageable dans un délai si court. Après différents échanges avec les propriétaires de Class40 disponibles, les deux navigateurs se rabattent sur le numéro 125 de Jean Galfione, un plan Humphreys de 2013 du chantier Ocean Tec. S'agit désormais de le prendre en main avant le départ de la Transat Jacques-Vabre, dans trois semaines.

Une cagnotte pour couvrir les frais

Malgré le soutien des partenaires habituels, Kito de Pavant n'a pas réussi à complètement boucler son budget 2019. La Team Made in Midi a donc fait le choix du crowdfunding - comprenez, d'une cagnotte en ligne - pour amortir les frais engendrés par la destruction du mât, soit 40.000 euros.

La cagnotte en ligne a déjà réuni plus de 5.000 euros.