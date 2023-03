Achille Nebout dévoile son nouveau bateau : le Class 40 vainqueur de la dernière Route du Rhum

Achille Nebout et son nouveau bateau Class 40

Après plusieurs années à faire ses armes dans le circuit Figaro, et un podium décroché lors de la dernière édition de la Solitaire, Achille Nebout se jette dans le grand bain. Changement de cap pour le marin de 32 ans originaire de Montpellier et installé dans le Morbihan, avec un projet sur quatre ans et un nouveau bateau qui va lui permettre de concourir dans la catégorie Class 40.

C'est en effet le bateau de Yoann Richomme, vainqueur de la dernière Route du Rhum, au mois de novembre, que lui et son sponsor ont acquis. Un navire de douze mètres, acheté d'occasion, mais récent et de dernière génération, large à l'avant plutôt qu'affiné, et inauguré en juin dernier.

Un bateau ultra performant

Un engin très performant sur lequel Achille Nebout avait posé une option orale auprès du propriétaire, dès qu'il a eu vent de sa fabrication, le 7 février 2022. Et qu'il est aujourd'hui très fier et très heureux de pouvoir diriger, lui qui a déjà navigué plusieurs fois dessus en compagnie de son ami, ces derniers mois, pour le découvrir et se faire la main.

Après quelques travaux, mais pas de révolution, le bateau sera mis à l'eau ce lundi. Achille Nebout s'entraînera dessus durant deux mois et demi, avant de participer à une première petite course de 48h à la Trinité sur mer, à côté de Carnac, le 18 mai.

Une Transat par an jusqu'à la Route du Rhum 2026

Il se lancera ensuite sur la Normandy Channel Race, à Caen, le 4 juin, avant sa première grande transatlantique, la Jacques Vabre, le 29 octobre en compagnie de Gildas Mahé, qu'il a choisi comme co-skipper. Au total, l'héraultais souhaite participer à une grande Transat par an, jusqu'au point d'orgue du projet, qui constitue son nouveau rêve : la Route du Rhum, en 2026.

