Adrien Hardy remporte la 2e étape de la Solitaire du Figaro, entre Kinsale et Roscoff

Après 3 jours de course entre l’Irlande et la Bretagne, le skipper nantais mais installé à Lorient Adrien Hardy (Sans nature pas de futur) remporte la 2e manche de la 50e Solitaire du Figaro. Grâce à des paris audacieux !

Finistère, France

Un très beau duel de marins vient de se terminer sur les côtes du Finistère. Adrien Hardy et Yoann Richomme étaient au coude à coude sur les derniers milles le long de la côte nord de la Bretagne.

Mais avant ces derniers instants de régate au contact, ils avaient quitté les côtes irlandaises dimanche 9 juin, enroulé la pointe anglaise et les îles Scilly. A ce moment-là, Yoann Richomme était en tête, et menait largement les débats, avec une vitesse assez insolente.

Un retour express dans la course d'Adrien Hardy

Même s’il était dans le match avec Morgan Lagravière, Armel Le Cléac’h ou Gildas Mahé, Adrien Hardy ne doit son retour qu’à quelques options de navigations bien risquées.

D’abord quelques décalages le long des côtes anglaises pour profiter des effets de marées près de l’île de Wight, puis une traversée de la Manche en prenant au Sud de la zone interdite (DST), et ça, il fallait le faire ! Cette option-là lui a coûté beaucoup de terrain au départ, avant de profiter ensuite d’un meilleur vent. Mardi 11 juin, il allait 30 % plus vite que les autres bateaux, pour revenir en tête de la course ce matin.

Une 5e victoire d'étape sur la solitaire du Figaro

Retour express, et 5e victoire d’étape pour le nantais Adrien Hardy sur la Solitaire du Figaro. Il construit encore un peu plus sa réputation de marin atypique, plein de panache et qui ose les coups les plus audacieux.

Ce mercredi 12 juin, à 16 h05 et 13 secondes, Adrien Hardy a donc franchi la lignée d’arrivée de la deuxième étape (Kinsale/Roscoff) de la Solitaire URGO Le Figaro. Le skipper de Sans Nature, pas de Futur a mis 2 jours, 22 heures, 05 minutes et 13 secondes pour boucler les 535 milles du parcours à la moyenne de 7,63 noeuds