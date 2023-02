Affaire Clarisse Crémer : Banque populaire se retire du Vendée Globe

C'est un coup de théâtre dans le monde de la voile : Banque Populaire ne participera pas au Vendée Globe 2024. Le sponsor l'annonce par un communiqué de presse ce vendredi : "Banque Populaire considère aujourd’hui que les conditions ne sont plus réunies pour pouvoir aborder sereinement le Vendée Globe et annonce son retrait de l’édition 2024". Une décision qui fait suite à l'"affaire Crémer", et à la décision très critiquée du team de débarquer la navigatrice.

Violentes critiques

Clarisse Crémer devait prendre le départ au tour du monde à la voile 2024 à bord de l'ancien Imoca de Charlie Dalin mais son sponsor a préféré la débarquer , estimant que le retard lié à sa maternité ne lui permettait plus de se qualifier. "Banque Populaire regrette la situation actuelle et comprend l’émotion qu’elle a suscitée auprès du public", précise le communiqué.

Banque populaire était depuis début février sous le coup de violentes critiques sur les réseaux sociaux, dans le monde de la voile et l'affaire était remontée jusqu'au ministère des Sports . Dans son communiqué, Banque populaire assure qu'elle "continuera d’accompagner partout en France les clubs, les écoles, les équipes de France de voile et son Team de course au large sur tous les océans du monde" et "poursuivra activement son implication dans les travaux qui permettent de faire progresser la place des femmes dans le sport et notamment dans la course au large".