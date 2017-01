Alex Thomson sur Hugo Boss boucle son Vendée Globe juste derrière Armel Le Cléac'h

Le marin gallois de 42 ans est arrivé aux Sables d'Olonne vendredi matin à 8 h 37, seize heures après Armel Le Cléac'h. Il a bouclé son tour du monde en 74 jours, 19 heures, 35 minutes et 15 secondes. Il participait pour la 4e fois au Vendée Globe.

Alex Thomson ne sera donc pas le premier étranger à remporter l'Everest des mers. C'était son ultime ambition avant de prendre le départ des Sables d'Olonne le 6 novembre dernier.

And here she is! HUGO BOSS reaching the finish after sailing around the world! #VG2016 pic.twitter.com/AWGEcAmisd