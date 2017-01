Alex Thomson, un skipper atypique, passionné de voile et de vitesse

Portrait d'Alex Thomson, marin gallois de 42 ans. Il participe pour la 4e fois au Vendée Globe. Son ambition ultime : être un jour le premier étranger à remporter l'Everest des mers.

L’image avait fait le tour du monde… Alex Thomson escalade en costard et à mains nues, le mât de son 60 pieds IMOCA devant Cadix. On le verra aussi debout sur la quille de son bateau… Des images pour les besoins de communication de son sponsor.

Alex Thomson aime la fantaisie mais c’est aussi un passionné de voile et de vitesse.

Le skipper a grandi sur les côtes du sud de l’Angleterre. Tout petit déjà il rêve de course au large en solitaire. En 1999, alors qu’il n’a que 25 ans seulement il est le plus jeune marin à remporter une course autour du monde : la Clipper Round The World Race.

C’est sa 4e participation sur le Vendée Globe. Même s’il a du abandonner deux fois en 2004 et 2008, le marin gallois est obstiné et très expérimenté. Il terminera 3e en 2012.

On a eu très peur qu’il ne puisse pas repartir pour cette année. Il avait du abandonner en mer son tout nouveau bateau sur avarie lors de la dernière transat en double. Son équipe a pu récupérer le 60 pieds et le réparer.