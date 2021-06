Après une année blanche, c'est reparti pour le Tour des Ports de la Manche

La 36e édition de la fameuse régate à la voile aura lieu du 11 au 16 juillet prochain, au départ de Barneville-Carteret. Une centaine de bateaux s'élancera pour un tour des ports en six étapes sur la Manche, sans passage par les îles anglo-normandes.

Le Tour des ports de la Manche, tant attendu après un an de pause, aura lieu du 11 au 16 juillet.

Cette fois, c'est la bonne pour le Tour des Ports de la Manche. Après une édition 2020 annulée, la course à la voile est programmée du 11 au 16 juillet prochain. Elle partira de Barneville Carteret, pour arriver à Saint-Vaast-la-Hougue. Il y aura six étapes pour cette 36e édition. Une centaine de bateaux devraient prendre le départ.

À la différence du format habituel, les coureurs ne feront pas escale sur les îles anglo-normandes. Les organisateurs ont pris cette décision, en accord avec les autorités locales, en raison du Covid et du contexte du Brexit.

Un protocole strict avec le Covid-19

Pour participer au Tour des port, il sera demander aux participants un test PCR de moins 72h ou d'être vacciné. Le médecin de la course proposera des autotests, en cas de suspicions de cas positif. "Au niveau du réceptif tout se fera en extérieur. On ne monte pas de structure, donc déjà ça simplifie, explique Luc Berthillier, coordinateur du Tour des ports. Un membre par équipe se chargé de récupérer les repas. Ce sera peut-être un peu moins festif, mais on empêchera pas les participants de boire une bière à la buvette."

Retour du granvillais Christophe Auguin ?

Soixante bateaux se sont déjà inscrits, dont quelques allemands et belges. Les anglais de leur côté ne seront probablement pas de la partie cette année. Une quarantaine de place est encore disponible. Les organisateurs fixent la limite à 100 embarcations.

Habitué du Tour des ports de la Manche, Christophe Auguin devrait d'ailleurs être présent, en fonction des limitations de déplacements. Le skipper granvillais, vainqueur notamment du Vendée Globe 1996, vit aujourd'hui en Argentine. "Il fait tout pour être là. S'il y a des avions, on le verra remettre son titre de 2019 en jeu", pointe Luc Berthillier.

Le parcours de cette édition :