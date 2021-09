Arc-sur-Tille : le club de voile fait du handivoile

Les Jeux Paralympiques de Tokyo battent leur plein, et en Côte d'Or aussi, on fait du handisport. Par exemple, la base nautique d'Ars-sur-Tille compte un club de voile, et une section "handi" qui accueille dès que possible des personnes en situation de handicap, pour leur donner des cours.

Le soleil brille et le vent souffle fort sur le lac d'Arc-sur-Tille. Des conditions idéales pour naviguer, et cela tombe bien, les membres de l'association GEM (Groupe d'Entraide Mutuelle) ont hâte d'apprendre ! Ils sont trois à participer à cette journée, accompagnés de deux bénévoles de l'association.

Une belle journée

Tous les participants à cette journée sont unanimes : les activités proposées sont exactement ce dont ils ont besoin. Au programme, une promenade en caravelle le matin, et du catamaran l'après-midi. Pour Bruno, 62 ans, c'est une première. "Je n'avais jamais fait ça avant, et j'adore !" confie-t-il en riant. Il est atteint d'un trouble de l'équilibre suite à un traumatisme crânien, de nombreuses années auparavant.

Mais cela ne l'empêche pas de se donner à fond. "J'ai les membres qui tremblent beaucoup, alors pour tenir un gouvernail c'est difficile. Mais j'ai fait de mon mieux, c'était vraiment bien" termine-t-il. Même son de cloche du côté de Serge. Lui-même est atteint d'un trouble de la mémoire suite à un traumatisme crânien, tout comme son ami Bruno.

"Pour naviguer en tenant le gouvernail, j'ai fixé un point au loin pour garder l'équilibre. Ce n'était pas facile, mais tout s'est bien passé, je suis content de moi, et de ne pas avoir renversé le bateau" rit-il.

Pour Christine, accompagnatrice du groupe, la vraie plus-value de cette journée ce n'est pas le beau temps. "Ce que j'ai le plus apprécié, c'est de voir leurs sourires, et les voir profiter à fond de cette journée. Rien de mieux" dit-elle.

Le sport, "du partage et de la confiance"

Un "access", un bateau à voile à deux places, spécial pour les personnes atteintes de handicap moteur. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Chady est moniteur de voile depuis quatre ans, et c'est lui qui s'occupe des groupes de personnes en situation de handicap. "Cela me tient vraiment à cœur. Le sport, c'est du partage de la confiance, tout le monde peut et doit y avoir accès" explique-t-il. Pour Tom Clément, directeur du club, le handisport est encore peu méconnu et doit être démocratisé. "Nous avons voulu monter un club de handivoile, mais sans gros succès" explique-t-il. "A la place, nous avons juste une section handi, mais c'est tout." termine-t-il.

Par contre club a déjà commencé à développer des cours en binôme, entre personnes valides et non valides. "C'est une façon de privilégier le partage, la communication. Les valides peuvent sortir de leur zone de confort, et cela permet aux non-valides de naviguer sans avoir forcément besoin d'un moniteur ou d'une monitrice avec eux" conclut Tom Clément.

Les inscriptions au club doivent ouvrir la semaine de la rentrée scolaire, pour les valides ou les non-valides.