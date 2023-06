Arkéa Challenge : Tom Laperche en route pour les qualifications

À bord, tout est pensé pour que Tom Laperche navigue en solo. Le skipper de 26 ans doit parcourir 2.500 milles nautiques pour se qualifier à l'Arkéa Challenge. La première course en solitaire autour du monde et en Ultim, dont le départ sera donné à Brest le 7 janvier 2024. "L'aménagement du bateau, le améliorations, tout est pensé pour que Tom puisse naviguer en solo la semaine prochaine, de manière la plus la plus efficace possible", explique François Gabart.

Tom Laperche à la barre du trimaran SVR Lazartigue, il prend la suite de François Gabart © Radio France - Typhaine Morin

Transmission précieuse

Gabart, qui a lâché les rênes de la solitaire en avril dernier pour laisser la barre à Tom. Une transmission précieuse pour le navigateur. "Pour moi, cette transmission est importante dans le sens où ça me conforte et ça me met en confiance pour partir tout seul sur le bateau. Je bénéficie de l'expérience de François et de celle de toute l'équipe. J'apprends beaucoup."

Les deux hommes se connaissent bien, cela fait deux ans qu'ils travaillent ensemble. "On est très à l'aise dans l'exercice tous les deux, confie François Gabart. On se pose forcément des questions, il y en a des doutes et c'est normal. Par contre, on a beaucoup de certitudes et de confiance dans les chances que l'on se donne. Et ça, c'est assez confortable."

Enthousiasme

En juillet, François Gabart et Tom la perche navigueront ensemble sur une course entre l'Irlande et la Normandie. À l'automne, ce sera la Transat Jacques Vabre avant l'Arkéa Challenge en solitaire. Tom est déjà enthousiaste et n'a pas peur d'affronter des skippers plus rompus à l'exercice. "Je suis le plus jeune. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller régater contre eux et les côtoyer comme j'en ai côtoyé certains sur le circuit Figaro il y a quelques années, bord à bord". La course devrait durer 40 à 50 jours.