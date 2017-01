Armel Le Cleac'h : l' ADN d'une famille de la baie de Morlaix

Dernière ligne droite et derniers jours de stress pour la famille d'Armel Le Cléac'h. Ce marin d'exception habite Gouesnac'h au sud de Quimper, mais il est originaire de Saint Pol de Léon où il a été élevé dans les mêmes embruns que Jérémie Beyou et Yann Elies. Une enfance embarquée.

Armel est le 3 ème d'une fratrie de quatre enfants. Trois garçons et une fille. Les parents, Jean Gabriel et Annie, habitent toujours Taulé, devant les cailloux de la baie de Morlaix. Gael, le frère ainé est élu à Carantec et entraineur à " Voile baie de Morlaix". Cette famille de voileux, tient bon la barre face à la pression de cette dernière ligne droite dans le Vendée Globe. Mais ce n'est pas facile !

Le grand père maternel était marin pêcheur. Gael se souvient de vacances d'été à apprendre à godiller à Locquénolé. Puis, les parents, Jean Gabriel et Annie, ont embarqué leurs quatre enfants à bord de leur voilier. Chaque été. " On partait en Manche, en Irlande parfois en Vendée", se souvient Jean Gabriel, que ces proches appellent Jean Gab. " Les enfants n'avaient pas le choix! Dès qu'ils avaient trois ou quatre ans, ils embarquaient pour deux ou trois semaines à bord, le temps des vacances. " La famille a commencé avec un Muscadet. Puis, un Armagnac avant d' acquérir un Mélody. Les enfants ont ainsi appris dès le plus jeune âge le sens des courants, les nuits à bord. " On leur a appris le large. Ensuite, les garçons se sont essayés à tous les sports, précise Jean Gabriel, avant de se décider pour la voile. Ils ont ensuite régaté dans les cailloux de la baie de Morlaix, dans les mêmes embruns que Jérémie Beyou et Yann Elies. Un joli terrain de jeu pour de futurs marins d'exception.