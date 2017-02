Vendée Globe : suivez en direct vidéo l'arrivée d'Arnaud Boissières aux Sables-d'Olonne

DIRECT VIDÉO - Arnaud Boissières est attendu de pied ferme, en 10e position pour sa 3e participation au Vendée Globe, ce vendredi matin aux Sables d'Olonne. Un authentique exploit pour le skipper d'Arcachon, qui doit franchir la ligne d'arrivée peu après 9h.

C'est fait ! Un mois après le triomphe d'Armel Le Cléac'h, le navigateur arcachonnais Arnaud Boissières boucle ce vendredi matin son 3e Vendée Globe d'affilée, 102 jours après le départ. Après une dernière nuit passée en mer, Arnaud Boissières est attendu sur la ligne d'arrivée peu après 9h. Une trentaine de bateaux l'accompagnent depuis le lever du jour.

"Une victoire"

"J'ai passé la nuit à ranger le bateau, à écouter la musique", nous confiait-il peu après 7h, à quelques miles du port d'Olona. "J'ai envie de serrer fort mon jeune garçon qui avait moins d'un mois quand je suis parti. Pour moi, 10e, c'est comme si c'était une victoire parce que c'était pas gagné du tout au début du projet."

Éclair au chocolat et champagne

On connaît déjà les petits plaisirs qu'Arnaud Boissières prévoit de déguster en mettant le pied sur la terre ferme : éclair au chocolat et champagne. Des délices à partager avec ses proches, qui l'attendent avec impatience, comme le confiaient ses parents et sa compagne à France Bleu Gironde ces derniers jours. Et notamment Julia, sa femme, qui a hâte que son compagnon puisse reprendre ses quarts pour donner le biberon a leur fils. L'enfant avait moins d'un mois le 6 novembre, lors du départ.

Troisième Vendée Globe

A bord de la Mie Caline, Arnaud Boissières réalise l'exploit de boucler trois Vendée Globe d'affilée. Ils sont seulement deux, avec Armel Le Cléac'h, à pouvoir s'en prévaloir. L'exploit est d'autant plus remarquable qu'à chaque fois, il se place dans le top 10 (7e en 2008-2009, 8e en 2012-2013 et 10e en 2016-2017).

