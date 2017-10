Arnaud Boissières part pour sa dernière course à la barre de son "bateau du Vendée Globe"

Arnaud Boissières et Manuel Cousin ont quitté les Sables d'Olonne ce mardi après-midi, pour rejoindre le Havre et le départ de la transat Jacques Vabre. Le skipper chaumois était un peu ému, car ce sera sa dernière course avec le bateau sur lequel il a bouclé son 3ème Vendée Globe.

Le duo Boissières-Cousin a quitté Port Olona ce mardi après-midi, sous un grand soleil. Le tandem va convoyer l'Imoca aux couleurs aux couleurs de la Mie Câline jusqu'au Havre, d'où sera donné le départ de la transat Jacques Vabre le dimanche 5 novembre. Neuf mois après son retour du Vendée Globe, le skipper de la Chaume retrouve la compétition, mais avec un léger pincement au coeur : c'est sa dernière course à la barre du "complice" sur lequel il a navigué pendant 5 ans.

Un nouveau bateau... avec des foils !

Déjà fort de trois participations au Vendée Globe, Arnaud Boissières n'a pas l'intention de s'arrêter là. Il sera au départ de la prochaine édition en 2020. Mais comme le skipper est avant tout un compétiteur, il veut repartir avec un bateau capable de rivaliser avec les meilleurs. Avec son partenaire vendéen (la Mie Câline), le chaumois d'adoption (originaire d'Arcachon) a donc lancé la construction d'un nouvel Imoca qui sera équipé de foils, ces appendices permettant de soulever la coque au-dessus de l'eau pour gagner en vitesse. Pour financer le projet, il a évidemment dû accepter l'idée de vendre son bateau actuel, avec lequel il a navigué pendant 5 ans, jusqu'à faire le tour du monde en prenant la 10ème place du dernier Vendée Globe.

Le marché est déjà conclu : l'actuel "Mie Câline" sera racheté par Manuel Cousin, co-skipper d'Arnaud Boissières sur la transat Jacques Vabre. Le marin a vendu tout ce qu'il possédait en Normandie, et il vient d'acheter une maison aux Sables d'Olonne, qui sera désormais son port d'attache jusqu'au prochain Vendée Globe. Ce qui permettra à Arnaud Boissières de garder un oeil sur sa monture. Un peu comme un cavalier qui ne veut pas se séparer de son cheval...