Le navigateur girondin a navigué sur le Bassin d'Arcachon toute la semaine. Venu participer à la course à la voile des 18 heures d'Arcachon ce dimanche il en profité pour présenter son nouveau bateau : La Mie Câline Artipôle sur lequel il va courir la Route du Rhum et le Vendée Globe 2020.

Arcachon, France

La Mie Câline Artipôle a franchi les passes du Bassin le 2 juillet dernier. Au programme : une semaine de navigation avec les partenaires locaux d'Arnaud Boissières : Les bières Mira et Smurfit Kappa.

Pour Arnaud Boissières l'arcachonnais, désormais résident des Sables d'Olonne en Vendée, ce fut un retour riche en émotion :"l'arrivée dans le Bassin entre deux bancs de sable et les vagues qui déferlent c'est toujours un grand moment pour un marin". "Cali" a amarré son nouveau bateau en face de la jetée Eyrac et retrouvé sa famille et de nombreux amis.

Un bateau avec foils pour une nouvelle ambition

Le nouveau bateau d'Arnaud Boissières est un monocoque de 60 pieds (18,28 m) qui a appartenu au skipper britannique Mike Golding. Il bénéfice désormais de nouveaux équipements et notamment des fameux foils qui permettent aux marins de "voler" sur l'eau.

Avec ce bateau je dois viser plus haut et pourquoi pas un podium sur le Vendée Globe 2020

- Arnaud Boissières

En attendant 2020 et son quatrième Vendée Globe Arnaud Boissières prépare la Route du Rhum. La transatlantique partira de Saint-Malo le 4 novembre prochain, direction La Guadeloupe.

Mon attachement au Bassin est très fort - Arnaud Boissières Copier