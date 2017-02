Arnaud Boissières : "un bonheur intense", "le plus dur de mes trois Vendée Globe"

C'est à 9h26 ce vendredi que l'Arcachonnais a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe au large des Sables d'Olonne. Arnaud Boissières termine 10e, son objectif du départ. Le skipper d'Arcachon a dit son "bonheur intense", avant de retrouver ses proches et notamment son bébé de trois mois.

L'Arcachonnais Arnaud Boissières (La Mie Câline) a franchi ce vendredi matin la ligne d'arrivée du Vendée Globe à la 10e place aux Sables-d'Olonne, plus de trois semaines après le vainqueur Armel Le Cléac'h, avec qui il partage le record de trois participations dans cette épreuve. Cali boucle en solitaire son troisième Vendée Globe d'affilée, en 102 jours 20 heures 24 minutes et 09 secondes.

"Un bonheur intense"

"C'est un bonheur intense", a déclaré le skipper arcachonnais au micro de France Bleu Gironde, à son arrivée aux Sables d'Olonne. "J'ai du mal à réaliser (...), j'en ai pleuré toute une journée d'émotion, de joie aussi. Je fais 10e, je vois ça comme une grande victoire (...). Aujourd'hui c'est une grande fête, un grand bonheur. Des trois Vendée Globe, c'est forcément celui-là le plus dur. J'ai eu le sentiment quand je cassais des trucs que c'était une partie de moi que je cassais. Et aujourd'hui le bateau, il est à mon image, il est fatigué, mais je pense qu'il faut y croire et j'y ai cru".

Retrouvailles avec son bébé de trois mois

Arnaud Boissières a également dit son bonheur de retrouver sa famille, et son bébé, qui avait moins d'un mois le 6 novembre, lors du départ. "Pour moi c'était très dur, pour ma femme aussi (...) mais je pense qu'un Vendée Globe, tu ne le gagnes pas tout seul, tu le gagnes aussi par tes proches, par ta femme, par tes parents, qui sont là tout le temps (...). Ma femme, ça je ne ne lui referais pas, avoir un bébé et partir un mois après, pour elle c'était sacrément dur aussi."

Vers un 4e Vendée Globe

A peine arrivé, Arnaud Boissières a promis qu'il partirait pour un 4e Vendée Globe.

