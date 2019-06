Victoire d'Anthony Marchand à Roscoff dans la 3e étape de la Solitaire du Figaro

Sans doute l'étape la plus folle de cette Solitaire. Et le meilleur des fous c'est Marchand ! Ce matin à Roscoff, le chrono s'est déclenché derrière le skipper de Groupe Royer. A quel point le classement général va-t-il être bouleversé ?

Roscoff, France

Inséparables depuis Aurigny, le trio de tête de cette 3e étape en termine ce matin à Roscoff. Mais jusqu'au bout, il faut cravacher pour dépasser les derniers cailloux de l'île de Batz.

Une 3e pour "Anto"

Anthony Marchand (Groupe Royer - Secours Populaire) a franchi la ligne d'arrivée à 9h29'36'' précisément. Devant Gildas Mahé (Breizh Cola - Equi'thé), 2e à 9h35'48'' et Alexis Loison (Région Normandie).

Après Yoann Richomme et Adrien Hardy, il est donc le 3e vainqueur d'étape sur cette 50e édition déjà légendaire de la Solitaire du Figaro. L'an dernier, Anthony Marchand avait gagné 2 étapes, au bout de sa 8e participation. Voilà sa 3e, et sa première en Figaro 3.

Bataille serrée entre les rochers

Anthony Marchand et Gildas Mahé se menaient une guerre des nerfs à distance depuis le passage de Ouessant. Des trois mousquetaires, ils n'étaient plus que deux à jouer la victoire d'étape depuis le passage dans le chenal du four.

Gildas Mahé a bien bataillé, comme ici à Ouessant © Radio France - Benjamin Bourgine

Le chrono tourne !

A Roscoff ce matin, leur arrivée est donc évidemment signe de délivrance, mais surtout du début de l'enfer chronométré à la seconde par les arbitres de la Fédération Française de Voile. En fonction de la durée du retard pris par les suivants, le classement général sera entièrement remis en cause, ou pas.

Suite de la bataille

Ce qui est sûr, c'est que Michel Desjoyeaux et Martin Le Pape se battent pour revenir au plus vite dans le port du Bloscon. En jeu, surtout pour Desjoyeaux, de précieuses minutes qui au général pourraient bien représenter un drôle de come-back. Mais Richomme reste en embuscade.

Le "prof" a même tenté une option de folie : passer par le sud de Ouessant, pour aller enrouler les deux phares (marques de parcours) en tentant d'éviter du gros courant. Un coup très osé qui ne semble pas être payé au juste prix de ses efforts.