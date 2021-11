Avarie pour Kito de Pavant dans la Transat Jacques Vabre

Une avarie cette nuit pour le bateau de kito de Pavant et Gwen Gbik sur la transat Jacques Vabre. Le bout dehors* d’HBF – Reforest’Action a explosé alors que le Class40 naviguait dans 20 nœuds de vent, en 28e position.

La doublette héraultaise a pris la décision de faire demi-tour vers Gibraltar.

"Le bout-dehors a littéralement explosé sous la pression du gennaker . Sans bout-dehors, impossible d'envoyer les spinnakers et autre Code 0 ou Code 5, les seules voiles utiles pour le reste du parcours. La décision a été vite prise. Nous faisons demi-tour et abandonnons donc la course. On se dirige maintenant vers le nord et le détroit de Gibraltar, distant de plus de 1000 milles. Il nous faudra sans doute une bonne semaine" écrivent Kito et Gwen dans un message envoyé ce matin.