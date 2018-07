La cité balnéaire de la côte Ouest de la Manche accueille à la fois le tour des Ports de la Manche et le tour de France à la voile ce jeudi 12 juillet et vendredi 13 juillet 2018

Barneville-Carteret, France

Barneville-Carteret met les voiles pendant deux jours. La cité balnéaire de la cote ouest accueille ce mercredi 11 juillet la centaine de bateaux du tour des Ports de la Manche. 600 repas servis et un ponton provisoire installé.

Des équipages qui repartent ce jeudi 12 juillet au matin....en même temps que ceux du tour de France à la voile : la 41 ème édition passe pour la 1ere fois à Barneville. Une grosse organisation donc pour la ville qui attend entre 5 et 6000 visiteurs chaque jour.

Barneville-Carteret est une habituée du tour des Ports de la Manche, mais pour le tour de France à la voile c'est une première, une nouveauté bien préparée assure le maire Pierre Géhanne "toutes les équipes sont mobilisées" dit le premier magistrat qui se réjouit de ces deux événements comme les commerçants. "C'est attractif, ça permet de bien commencer la saison" espère Anne, qui tient une épicerie.

Les skippers occupent le terrain près de la plage de Barneville © Radio France - Jacqueline FARDEL

En pratique

- Le départ du tour des Ports de la Manche depuis le port de Carteret ce jeudi 12 juillet à 9h30. Direction Jersey

- Pour le tour de France à la voile, mise à l'eau des bateaux dès 8h ce jeudi 12 juillet et raid côtier à partir de 11 heures avec très peu de vent attendu pour cet acte 3 mais les spectateurs seront là : entre 5 et 6000 spectateurs attendus sur chaque jour de la course.