Brésil en vue pour les premiers bateaux de la Transat Jacques Vabre

Le premier bateau de la Transat Jacques Vabre, le multicoques Groupe CGA – Mille et un sourires des bretons Gilles Lamiré et Antoine Carpentier, ne sera resté que quelques heures dans le Pot-au-noir et devrait atteindre Salvador de Bahia dans la nuit de jeudi à vendredi.

019Photo by Primonial

Le Havre, France Salvador de Bahia Brésil

La flotte de cette quatorzième édition de la Jacques Vabre partie du Havre dimanche 27 octobre est extrêmement étirée. Les Multi 50 sortent du Pot-au-noir,une zone sans vents, et abordent les alizés de l'hémisphère sud. Les derniers monocoques de la classe 40 sont eux ce mardi soir 5 novembre à hauteur des Canaries.

Chez les Multi 50 Gilles Lamiré et Antoine Carpentier disposent d'une avance confortable de 100 milles (160 km) sur Solidaires En Peloton – ARSEP de Thibaut Vauchel-Camus et Fred Duthil et devraient donc entrer dans la baie de tous les Saints à Salvador dans la nuit de jeudi à vendredi.

Chez les grands monocoques Imoca Charal de Jérémie Beyou et Christopher Pratt mène toujours la course devant Apivia de Charlie Dalin et Yann Elies. 112 km les séparent