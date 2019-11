Brest Atlantique : de la casse pour le Sodebo de Thomas Coville

Nouvelle avarie sur la Brest Atlantique. Le Sodebo Ultim 3 de Thomas Coville et Jean Luc Nélias a percuté un OFNI (objet flottant non identifié) cette nuit à 00h30 heure française. Le Safran tribord est cassé. L'équipe est en sécurité à bord du bateau.

Le Sodebo Ultim 3 de Thomas Coville et Jean Luc Nélias a dû nettement ralentir sa course sur la Brest Atlantique. Vers 00h30 heure française leur voilier a percuté un OFNI (objet flottant non identifié) au niveau du safran tribord.

"Le trimaran progressait à 35 nœuds au reaching dans une mer formée à 200 milles dans l’ouest de Tristan da Cunha, en direction de Cape Town, le deuxième point de passage de la Brest Atlantiques" précise un communiqué de l'équipe.

Thomas Coville, Jean-Luc Nélias et Martin Keruzoré sont en sécurité dans le bateau. Ils attendent le lever du jour pour faire un état des lieux plus précis.

Franck Cammas et Charles Caudrelier et leur Maxi Edmond de Rothschild mènent toujours la course avec 162 milles d’avance sur ses dauphins François Gabart et Gwénolé Gahinet (Macif).