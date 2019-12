Brest Atlantiques : le team Actual Leader complète le podium

Brest, France

LIls ont passé la ligne d'arrivée, avec plus de 48 heures d'avance sur ses concurrents, en arrivant mercredi matin, en à peine moins de 29 jours de course.Lc, Alex Pella et leur mediaman Ronan Gladu, du team Actual Leader, finissent 3ème de la Brest Atlantiques après 32 jours, 1 heure et 29 minutes de course. Ils sont accueillis par les skippers du team Macif, François Gabart et Gwénolé Gahinet, arrivés quatre heures plus tôt à Brest.

Les skippers et leur mediaman ne dérogent pas à la tradition avec un arrosage au champagne © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Le Gitana Team a remporté la course avec plus de 48 heures d'avance sur ses concurrents, en arrivant mercredi matin, en à peine moins de 29 jours de course. Le Sodebo de Thomas Coville, Jean-Luc Nélias et Martin Keruzoré a quant à lui été contraint à l'abandon.