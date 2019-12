Brest Atlantiques : Le trimaran MACIF de François Gabart arrive deuxième

Les skippers François Gabart et Gwénolé Gahinet sont arrivés à Brest ce samedi 7 décembre, peu avant 8 heures. Le trimaran MACIF se classe donc deuxième de cette course transatlantique à la voile, quelques jours après le Maxi Edmond de Rothschild.

Jérémie Eloy, François Gabart, et Gwénolé Gahinet.

Brest, France

Le trimaran MACIF a passé la ligne d'arrivée, située entre les pointes du Toulinguet et Saint-Mathieu, peu avant 8h ce samedi 7 décembre 2019. Les skippers François Gabart et Gwénolé Gahinet arrivent donc deuxième de la Brest Atlantiques, quelques jours après le Maxi Edmond de Rothschild.

Actual Leader est attendu sur la ligne d'arrivée plus tard que prévu, entre 11 heures et 13 heures, à cause d'un vent mollissant.