Brest Atlantiques : le trimaran Macif fera escale à Rio pour réparer son safran

François Gabart et son co-skipper Gwénolé Gahinet vont faire escale à Rio, au Brésil, pour réparer le safran central de leur maxi-trimaran. Il a cassé samedi dernier lors d'une collision en mer. C'est la team Banque Populaire qui leur fournit un safran de secours.

Brest, France

L'équipe technique de Macif cherchait un port d'escale au Brésil depuis samedi dernier, et la casse du safran central du maxi-trimaran de François Gabart et Gwénolé Gahinet. Les deux skippers, actuels deuxièmes de la Brest Atlantiques et qui sont entrés dans l'hémisphère Sud dans la nuit de dimanche à lundi, feront escale à Rio.

Un safran de secours fourni par Banque Populaire

Une équipe technique restreinte part dès ce lundi au Brésil, où le bateau est attendu mercredi. Le safran de rechange qui va être acheminé a été fourni par le team Banque Populaire.

Une course contre la montre va s'engager à quai pour Macif, qui compte bien reprendre ensuite sa route vers Le Cap, en Afrique du Sud, avant de remonter à Brest. Les quatre Ultims, ces géants des mers qui participent à la première édition de la Brest Atlantiques ont parcouru pour l'instant environ un quart du parcours.

Une collision avec un objet flottant

Le trimaran des skippers François Gabart et Gwénolé Gahinet ainsi que leur mediaman Jérémie Eloy a été endommagé après une collision en mer, ce samedi vers 02 heures 30, heure française. L’équipage a constaté la casse du safran central après un choc avec un OFNI (ndlr : objet flottant non-identifié) alors qu’il naviguait au large des îles du Cap Vert.