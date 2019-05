Course en solitaire : la transat anglaise partira de Brest en 2020

Brest accueillera le départ de la prochaine " The transat", plus connue sous le nom de transat anglaise, au printemps 2020. Départ donc de Brest et non plus de Plymouth. C'est ce qu'annonce l'organisateur OC Sport Pen Duick, qui espère ancrer durablement la course en Bretagne.

Brest, France

"The Transat", la transat anglaise la plus ancienne des courses transatlantiques en solitaire, partira de Brest au printemps 2020 et non plus de Plymouth, au sud-ouest de l'Angleterre. C'est ce qu'annonce ce mardi OC Sport Pen Duick, également organisateur de la Route du Rhum. "The Transat" est considérée comme la plus française des courses anglaises : sur les quatorze vainqueurs de cette épreuve organisée tous les quatre ans entre Plymouth et les Etats-Unis, onze sont français.

Elle a été remportée à deux reprises par Eric Tabarly (1964 et 1976) et à trois reprises par Loïck Peyron (1992, 1996 et 2008). Lors de sa dernière édition, en 2016 après une interruption de huit ans, c'est François Gabart qui s'est imposé.

Plusieurs centaines de milliers de visiteurs espérés

La date exacte de la course n'est pas encore définie, mais Hervé Favre, président d’OC Sport Pen Duick envisage un village sur une semaine et plusieurs centaines de milliers de visiteurs avec l'ambition "d'ancrer cette course en Bretagne". "The Transat" gardera son nom et continuera à être organisée tous les quatre ans, en alternance avec la Route du Rhum.

Brest Métropole, futur partenaire financier

Brest Métropole et d'autres collectivités locales devraient participer au montage financier de l’événement. Interrogé à ce sujet, le maire de Brest, François Cuillandre, a indiqué que ces éléments seraient prochainement débattus et votés en conseil municipal. En 2020, Brest accueille aussi les fêtes maritimes du 10 au 16 juillet.