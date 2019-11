"C'est la bagarre" : Kito de Pavant bien placé dans la dernière ligne droite de la transat Jacques Vabre

Kito de Pavant et Achille Nebout sont toujours bien classés dans la Transat Jacques Vabre. À quelques jours de l'arrivée, ils occupent la 5ème place, à quelques miles du 4ème, mais aussi des 6ème et 7ème de la course.

Kito de Pavant et Achille Nebout ont le sourire. Après un départ de course tonitruant, qui les a vus rester sur le podium pendant les premiers jours, les skippers du Made in Midi sont toujours bien classés. Ils oscillent entre la 4ème et la 7ème place depuis.

À quelques jours de l'arrivée, alors qu'ils traversent une zone compliquée, ils se sont rapprochés du 4ème. "La vie est belle, résume Achille Nebout, dans une vidéo postée en ligne. On a pris une bonne douche, j'ai jamais vu autant de pluie, on essaie de passer entre les gouttes".

Au coude-à-coude

Si les trois premiers ont pris le large, derrière, les navires sont répartis sur quelques dizaines de miles. "On est un peu regroupés, note Kito de Pavant. C'est pas gagné".

"Nous sommes toujours en découverte des manettes de notre bateau qui n’est pas un mauvais bateau du tout !, confie-t-il dans une interview publiée sur le site de la Transat. On vide juste 100 litres d’eau par jour ! Ils aiment l’eau les Bretons !! Ce n’est pas un standard de la Class40, très différent du mien. On a mis du temps à comprendre comment il fonctionne, mais on est satisfait de notre transat, on a bien navigué et si on termine 7ème on sera content. Il y a encore un mois on ne savait même pas si on pouvait partir !".

Un résultat inespéré : à la fin du mois de septembre, le skipper avait dû affronter la perte de son bateau, à un petit mois du début de la course. Le mât de l'embarcation s'était brisé en plusieurs morceaux. C'est finalement avec le bateau de l'ancien perchiste de Jean Galfione que Kito de Pavant et Achille Nebout ont pu prendre part à la Transat.

