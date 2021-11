Cammas et Caudrelier, leaders incontestables des Ultim sur la Transat Jacques Vabre

Franck Cammas et Charles Caudrelier ont remporté ce mardi la 15e Transat Jacques Vabre entre Le Havre et La Martinique dans la catégorie des grands trimarans Ultim.

Le maxi trimaran Edmond de Rothschild de Franck Cammas et Charles Caudrelier est arrivé à son tour ce mardi matin dans la baie de Fort-de-France en Martinique. Le duo remporte la Transat Jacques Vabre dans sa catégorie des Ultim. C'est la 4e victoire de Franck Cammas sur la route du café au terme d'une course menée de bout en bout depuis l'Espagne. L'Ocean Fifty Primonial de Sébastien Rogues et Matthieu Souben leur a symboliquement grillé la politesse sur la ligne d'arrivée en arrivant quelques heures plus tôt. Mais le parcours des trimarans de 15 mètres était plus court (9.300 km) que les Ultim longs de 32 mètres et plus rapides (12.000 km).

Franck Cammas et Charles Caudrelier accueillis par le maire de Fort-de-France © Radio France - Yves-René Tapon

Les deux skippers auront mis 16 jours 1 heure 49 minutes et 16 secondes pour parcourir les 7500 milles théoriques depuis Le Havre à la vitesse moyenne de 20,51 nœuds. Franck Cammas et Charles Caudrelier devancent Banque Populaire XI d'Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier attendus plus tard ce mardi, et SVR Lazartigue de François Gabart et Tom Laperche.

Les trois premiers monocoques Imoca, Linkedout de Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, Apivia de Charlie Dalin et Paul Meilhat et Charal de Jérémie Beyou et Christopher Pratt, sont toujours attendus ce jeudi à Fort-de-France.

Au vu du contexte sanitaire et social extrêmement tendu dans l'île -le village de la course a été envahi pacifiquement lundi- tout le matériel fragile a été retiré et les 3 premiers Ocean Fifty arrivés ce lundi soir ont passé la nuit en sécurité dans le port de Fort-de-France.