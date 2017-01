Yes We Cam ! Le carnet de bord de Jean Le Cam #11 "une histoire se termine... une autre commence !"

Jean Le Cam arrive demain mercredi aux Sables-d'Olonne ! Le skipper de Finistère Mer Vent nous livre ici son dernier carnet de bord audio, en exclusivité pour France Bleu.

Il devrait toucher terre demain mercredi aux Sables-d'Olonne, sans doute en fin de journée. Le Finistérien Jean Le Cam nous adresse son dernier Carnet de Bord, le 11e, depuis son 60 pieds Finistère Mer Vent.

Les conditions de vent sont inespérées pour notre arrivée !

"Nous sommes à moins de 350 milles de l'arrivée... ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ça veut dire que l'arrivée est prévue mercredi en fin d'après midi. en une semaine, on est passé du chaud au froid. Depuis 3 jours on croise les cargos, il y en a plein. Il fait beau, la Mer est belle... ça risque d'être moins le cas sur l'arrivée. Mais tout va bien, parce que les conditions de vent sont quand même inespérées par rapport aux derniers concurrents. Et notamment Jérémie Beyou, qui a eu vraiment de la peine à arriver sur les Sables-d'Olonne".

Le carnet de bord de Jean Le Cam #11

Yes we Cam et... ciao !

"Notre Xe partie du voyage va s'achever. Une autre histoire recommencera. Vous savez qu'une histoire se termine, une autre recommence, c'est la continuité, c'est la vie. Je vous attends nombreux à l'arrivée. A bientôt, je vous embrasse tous, merci pour votre soutien et votre suivi de ce voyage, de cette compétition, de cette course, de cette aventure, je ne sais comment on peut appeler ce Vendée Globe... Le Vendée Globe ".

Une dernière fois, "Yes We Cam" !

Merci à toi, Jean.