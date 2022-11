"Ces nouveaux bateaux sont des bateaux de fous" : le skipper Marc Lepesqueux a bouclé sa 4e Route du Rhum

« Ces nouveaux bateaux sont des bateaux de fous, des bateaux super durs. J’étais sur la première Route du Rhum en Class40 en 2006, et je constate que les bateaux deviennent de plus en plus sauvages. Dans les fronts, ça tape tout le temps. C’est rude. Mais je voulais aller jusqu’au bout », raconte Marc Lepesqueux, arrivé samedi soir vers 22 heures à Point-à-Pitres en Guadeloupe après 17 jours de course.

ⓘ Publicité

Victime de plusieurs problèmes à bord, le skipper normand a tout de même réussi à boucler sa 4e Route du Rhum à 54 ans. Il termine 20e de la catégorie Class40 (c'est la catégorie la plus représentée avec 55 navires, d'une longueur de 12,18 mètres).

France Bleu Normandie : racontez-nous cette arrivée à Point-à-Pitres !

Marc Lepesqueux : "C'était sympa, il y avait des amis qui étaient là, qui m'attendaient. C'était un peu une délivrance parce qu'on finit en plus par le tour de la Guadeloupe et la Guadeloupe, c'est très haut sur la partie ouest et il n'y a pas de vent derrière. On doit passer derrière la partie qui est très haute et il n'y a pas de vent. C'est usant, surtout après 17 jours de course".

Une édition plus éprouvante que les précédentes ?

ML : "Je pense que ce n'est pas tant les conditions météo qui ont été les plus dures. Mais quand ça se gâte, mon bateau devient infernal. Il faut éviter de taper à plat pour qu'on soit toujours un petit peu couché. Ça nécessite des efforts supplémentaires. Il faut toujours avoir plus de voiles. Même quand c'est un peu compliqué, il faut encore en rajouter, donc il faut manœuvrer et c'est harassant, mais c'est indispensable pour le fonctionnement du bateau".

Vous dites être surpris par la vitesse des bateaux ?

ML : "Ce sont des bateaux de fous qui donnent des sensations complètement dingues. C'est la première fois, sur un bateau, que j'ai senti des accélérations. On est plaqué, un peu comme en voiture quand vous appuyez sur le champignon. C'est un sport où on peut encore progresser énormément en termes de performance. Quand je vois les bateaux au moment de ma première route, je remonte en 2006, c'est absolument différent. On a gagné 30% en vitesse du bateau".

Vous avez rencontré des problèmes à bord ?

ML : "Le bateau a été endommagé. Structurellement, je n'avais pas d'informations, c'est-à-dire que je n'avais plus de girouette, ni l'anémomètre à bord, donc on ne peut plus faire avancer le bateau avec le pilote automatique en lien avec le vent. Il faudra aussi travailler sur l'énergie sur le bateau. J'ai perdu mes deux alternateurs et mes panneaux solaires n'étaient pas suffisants, surtout quand vous êtes à la latitude des Açores, ça ne vous permet pas de charger suffisamment. J'ai eu trois jours en mode complètement dégradé où j'ai coupé complètement l'électricité du bateau. Les nuits étaient longues, notamment quand tu n'as que ta frontale de temps en temps pour éclairer ce que tu fais la nuit".

On vous donne rendez-vous dans 4 ans ?

ML : "J'espère, si ma condition physique me suit (rire). Mais si j'y participe, ce sera dans une autre catégorie, peut-être dans celle de Halvard Mabire en Rhum Multi".