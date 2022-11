PHOTOS - VIDÉOS : Charles Caudrelier remporte la 12e édition de la Route du Rhum

Il a navigué depuis le départ de Saint-Malo sous la menace de François Gabart (SVR Lazartigue) et Thomas Coville (Sodebo Ultim 3), il a gagné mille après mille sur ses concurrents, sans jamais parvenir à les décrocher complètement. Charles Caudrelier remporte la Route du Rhum à la barre du Maxi Edmond de Rothschild, l’un des bateaux le plus abouti de cette transatlantique. Une consécration pour le marin de 46 ans, originaire Beg-Meil dans le Finistère pour qui c'était la première participation à cette traversée de l'Atlantique en solitaire.

Si le Finistérien a œuvré sans relâche depuis le départ pour construire sa victoire, menant les débats quasiment de bout en bout, le suspense est resté entier jusqu'au passage de la ligne. Le Maxi Edmond de Rothschild, haut comme un immeuble de douze étages a passé l'avant dernière marque de parcours, celle de Tête à l’Anglais, un îlot au nord de la Guadeloupe à 23h33 (heure locale), 04h33 (à Paris).

Passage bouée Basse Terre, Charles Caudrelier - Maxi Edmond de Rothschild - - Vincent Olivaud #RDR2022

Charles Caudrelier et François Gabart sur SVR Lazartigue se sont livré un duel de haut vol. Au départ de Saint-Malo, Charles Caudrelier était pourtant sous le coup d’une pénalité de quatre heures après avoir été signalé en avance sur la ligne de départ. Une décision qui a finalement été annulée par le jury et qui lui a permis de caracoler en tête de la course.

"Elle est physique cette Route du Rhum"

Cette traversée Saint-Malo - Pointe à Pitre n'aura pas été de tout repos. Les conditions ont été musclées depuis le début de la course. Le skipper a eu du mal à trouver des moments pour se reposer. Les alizées n'ont pas permis aux Ultims de s'élever au-dessus de la mer comme il le pensait. Il a fallu déployer beaucoup d’énergie pour faire avancer le bateau. "Il n'y a pas eu un moment où on a eu des conditions qui nous permettaient de nous reposer [...] On s'arrache les cheveux, il faut se battre pour avancer. Elle est physique, cette Route du Rhum." avait indiqué le skipper, diplômé de la marine marchande, lundi à quelques milles de la Guadeloupe.

Un palmarès de plus de 20 ans de carrière

Charles Caudrelier a à son actif un palmarès tout aussi riche que varié, jalonné de prestigieuses victoires que ce soit en solitaire ou en équipage, en monocoque ou en multicoque, en France ou à l’international. Celui qui était le routeur à terre de Franck Cammas, qui avait remporté l'épreuve en 2010 a notamment remporté la Solitaire du Figaro en 2004, la Transat Jacques Vabre (en 2009, 2014 et 2021).

Le marin, passionné de plongée sous-marine s'est beaucoup préparé mentalement avant cette Route du Rhum. Il a notamment travaillé sa respiration, les techniques de lâcher- prise pour être le plus efficace lors sa traversée vers la Guadeloupe.

