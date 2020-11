Charlie Dalin fin prêt pour le Vendée Globe

Le grand départ du Vendée Globe a lieu ce dimanche. 33 skippers vont s'élancer des Sables d'Olonne en Vendée pour la plus prestigieuse des courses au large, le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. En raison du confinement le public habituellement nombreux ne pourra pas assister au départ. Parmi les marins engagés le havrais Charlie Dalin sur Apivia. Comme les 32 autres concurrents il s'est confiné chez lui et il subira ce vendredi un dernier test Covid avant de partir.

Apivia est équipé de foils permettant de décoller au-dessus de l'eau - Apivia

Charlie Dalin fait partie des favoris. Participer au Vendée Globe est pour lui un rêve qui se réalise. C'est en arpentant plus jeune les pontons du Havre lors des départs de Transat Jacques Vabre que le skipper s'est passionné pour la voile et la course au large. "Avec son père on lui a dit qu'on ne vivait pas de ça et qu'il lui fallait un métier" raconte sa maman Christine. "Charlie a donc fait une école d'architecture navale à Southampton".

Il attrape définitivement le virus et intègre ensuite le pole élite de la course au large à Port La Forêt près de Concarneau et dirigé par Christian Lepape. Ce dernier juge Charlie "compétent, organisé, structuré, et en même temps avec ce lâché prise nécessaire au Vendée Globe".

C'est une course dont je rêve depuis très longtemps. Charlie Dalin

Charlie Dalin étoffe rapidement son palmarès avec 5 podiums consécutifs sur la Solitaire du Figaro. Il mesure la chance qui est maintenant la sienne d'être à la barre d'un voilier Imoca de dernière génération, armé pour gagner ce tour du monde. C'est déjà avec ce voilier Apivia qu'il a remporté fin 2019 la Transat Jacques Vabre avec Yann Elies. C'est un bateau neuf que j'ai pu faire à mon image, le Vendée Globe est une course très longue, la première victoire serait déjà de faire le tour explique le skipper. Charlie Dalin emporte aussi avec lui un peu de lecture et de la musique téléchargée: "la symphonie 40 de Mozart, Placebo, Muse que j'écoutais quand j'étais ado". Avec son équipe le marin a prévu de la nourriture pour 76 jours.

Les conditions météo pour le départ dimanche s'annoncent calmes. "Il y aura un vent de Sud et on ne devrait pas battre le record de vitesse entre Les Sables et l'Equateur". Ce vendredi Charlie Dalin devra se plier à un dernier test Covid qui le stresse plus que la course !

Ce sont les yeux qui parleront. Mère de Charlie

Protocole sanitaire oblige il n'y aura pas d'embrassades dimanche au moment du départ. La maman de Charlie confie qu'elle surveillera avec une pointe d'inquiétude la course sur son smartphone. "On pourra le voir mais masqués" ajoute Christine, "ce sont les yeux qui parleront".

