Charlie Dalin bientôt à bord d'un bateau aux couleurs de la Macif

La Macif s'affiche de nouveau pleinement dans la course au large. Le nouvel Imoca de Charlie Dalin portera le nom de la mutuelle niortaise. Un bateau qui vient remplacer l'Imoca Apivia sur lequel concourrait le skipper. Pas de révolution, Apivia est la marque santé-prévoyance de la Macif, mais un changement de stratégie donc pour la mutuelle niortaise. "Apivia était une marque jeune, créée en 2015, donc en 2018 on a décidé de mener un action pour renforcer cette marque avec du sponsoring. Les objectifs ont été dépassés. Désormais, la stratégie est plutôt de mettre en avant la marque Macif au moment où nous venons de lancer une nouvelle gamme santé", explique Frédéric Côme, directeur au sein d'Apivia Macif mutuelle qui s'occupe notamment tout ce est marques.

Le bateau mis à l'eau en juin 2023 sera équipé des dernières technologies "avec des avancées en termes d'aérodynamisme, de flux". Frédéric Côme n'en dit pas plus. Discrétion totale aussi sur le montant de l'investissement. Un Imoca développé chez Merconcept, l'entreprise d'un certain François Gabart, le skipper anciennement sponsorisé par la Macif, lâché par la mutuelle en 2020. "Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de polémique en tant que telle puisqu'on travaille ensemble depuis des années et au moins quatre années encore", fait valoir le directeur.

Objectif Vendée Globe

Les ambitions en tout cas sont là. "Nous sommes vraiment sur un projet gagnant", lance Frédéric Côme. Avec en ligne de mire le Vendée Globe 2024. "C'est la course la plus célèbre, la plus suivie, le tour du monde sans assistance en solitaire, c'est la course mythique et le point d'orgue du programme ces quatre prochaines années". Mais avant cela d'autres courses sont au programme, la Fastnet entre l'Angleterre et la France cet été et la Transat Jacques Vabre à l'automne.