Charlie Dalin et Paul Meilhat 2ème à Fort-de-France sur la Transat Jacques Vabre

Après 18 jours et 21 heures de mer, Charlie Dalin et Paul Meilhat sont arrivés ce vendredi matin à Fort-de-France en Martinique, terminant 2e de la Transat Jacques Vabre chez les Imoca derrière LinkedOut.

Charlie Dalin espérait le doublé sur la Transat Jacques Vabre. Mais le skipper havrais vainqueur de l'épreuve en 2019 à Salvador-de-Bahia doit se contenter cette année d'une néanmoins belle 2e place sur la route du café. Aux côtés cette fois de Paul Meilhat et à bord du même voilier Apivia les deux hommes qui ont mené le début de course ont été doublés après l'archipel du Cap Vert par le duo Ruyant - Lagravière. Et dans des conditions de vent que tous les skippers on qualifié d'atypiques ils n'ont jamais réussi à combler leur retard. Arrivant 20 heures et 12 minutes plus tard.

"ll a fallu s'adapter avec des fichiers météo un peu décalés" a explique Charlie Dalin après l'arrivée - il a manqué peut-être 2 ou 3 ingrédients, un soupçon de réussite."

A bord de son Imoca Apivia Charlie Dalin n'a jamais terminé moins bien qu'à la 2e place depuis 2 ans: 1er de la Transat en 2019, 2e de la Vendée Arctique Les Sables en 2020, 1er sur la ligne du Vendée Globe mais 2e au classement en 2021, 1er de la Rolex Fastnet Race en 2021.

