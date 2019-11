Charlie Dalin et Yann Elies s'approchent de la victoire sur la Transat Jacques Vabre

Le Havre, France

On connaît maintenant le tiercé d’arrivée dans l’ordre chez les 3 multicoques engagés dans la Transat Jacques Vabre entre Le Havre et Salvador de Bahia au Brésil. Après Groupe GCA de Gilles Lamiré et Antoine Carpentier, Solidaires en peloton Arsep de Thibaut Vauchel-Camus et Fred Duthil a terminé ce vendredi 2ème, 10 heures après les vainqueurs. Ils ont mis 12 jours 2 heures et 38 minutes pour rejoindre Le Havre à Salvador. Le 3ème attendu est Primonial de Sébastien Rogues et Matthieu Souben.

On attend désormais les monocoques Imoca. Apivia du havrais Charlie Dalin et du costarmoricain Yann Elies reste en tête. Les deux marins longent la côte brésilienne et sont attendus ce samedi soir heure de Salvador, nuit de samedi à dimanche en France.

Ca pulse, tous les jours on bat le record du bateau, il faut être vigilant Yann Elies

Belle ambiance à bord d'Apivia Copier

Les dangers sont multiples en se rapprochant de la côte Charlie Dalin

Derrière la bagarre est très serrée pour une place sur le podium entre PRB de Kevin Escoffier et Nicolas Lunven, Banque Populaire de Clarisse Cremer et Armel Le Cléach et 11Th Hour racing de Charlie Enright et Pascal Bidegorry

Les plus petits monocoques de la classe 40 sont toujours menés par Crédit Mutuel de Ian Lipinski et Adrien Hardy. Eux n'ont toujours pas franchi l'Equateur