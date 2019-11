Charlie Dalin et Yann Elies triomphent dans la Transat Jacques Vabre chez les Imoca

Le skipper havrais Charlie Dalin et le costarmoricain Yann Elies se sont imposés sur la ligne d'arrivée au Brésil. Ils ont mis 13 jours 12 heures et 8 minutes parcourir les plus de 8 mille km entre Le Havre et Salvador de Bahia.