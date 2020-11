Charlie Dalin franchit l'Equateur en 3ème position sur le Vendée Globe

Sur le Vendée Globe, la course à la voile autour du monde et en solitaire, Charlie Dalin a franchi ce mercredi en 3ème position l'Equateur. Le havrais a passé sans souci ses 10 premiers jours de course.

Le skipper Charlie Dalin sur Apivia a franchi l'Equateur ce mercredi soir à 22h03 heure française, 7 heures et 43 minutes derrière le leader du Vendée Globe, le britannique Alex Thomson à bord d'Hugo Boss. La première partie de la course autour du monde s'est déroulée sans encombres pour le havrais qui avait pris un peu de retard sur les leaders en se décalant plus vers l'Ouest pour éviter la tempête. Il a réussi à rattraper ce temps perdu et est remonté à la 3ème place. Place désormais à l'hémisphère Sud et au contournement de l'Antarctique.

Temps de passage à l'Equateur: 1- Alex Thomson, HUGO BOSS, à 13h19 UTC (14h19 HF) : 9j 23h 59min depuis les Sables d'Olonne . 2- Thomas Ruyant, LinkedOut, à 19h08 UTC (20h08 HF) : 5h 49min après le leader 3- Charlie Dalin, Apivia, à 21h03 UTC (22h03 HF) : 7h 44min après le leader