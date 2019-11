Charlie Dalin reprend la tête des Imoca sur la Transat Jacques Vabre

Les dernières heures s'annoncent palpitantes sur cette édition 2019 de la Transat Jacques Vabre. En trimarans Multi 50 la victoire semble promise à Groupe CGA Mille et un sourires. En revanche chez les Imoca Apivia du havrais Charlie Dalin et Yann Elies est repassé ce mercredi matin devant Charal.

Le Havre, France

Gilles Lamiré et Antoine Carpentier onr le sourire. A bord de Groupe CGA Mille et un sourires, leur trimaran Multi 50 est maintenant à 130 milles, soit plus de 200 km, de son concurrent Solidaires En Peloton – ARSEP et devrait atteindre Salvador de Bahia jeudi soir ou tôt vendredi matin.

Chez les grands monocoques Imoca Apivia du Havrais Charlie Dalin et Yann Elies comptait mardi soir près de 100 milles de retard sur Charal de Jérémie Beyou et Christophe Pratt. Ce mercredi matin il a 42 milles d'avance ! (67 km)

« Nous n’avons pas d’air, on n’arrive pas à en sortir. Nous étions sur une bonne trajectoire et on a pris un dernier grain ce matin et après rideau » expliquait Jérémie Beyou à la vacation.

Enfin chez les classes 40 Crédit Mutuel de Ian Lipinski et Adrien Hardy bat des records de vitesse pour ce type de bateau, 17 noeuds de moyenne en 24 heures.