Déconfinement : le navigateur havrais Charlie Dalin retrouve la mer

Après un chantier d'hiver plus long que prévu pour cause de confinement le monocoque Apivia du navigateur havrais Charlie Dalin est remis à l'eau ce mardi à Lorient.

Charlie Dalin remet son bateau à l'eau ce mardi 12 mai 2020 à Lorient. Son monocoque Apivia a connu un chantier d'hiver plus long que prévu en raison du confinement. Le programme du navigateur havrais vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre avec Yann Elies est chamboulé. Deux courses prévues ce printemps ont été annulées dont The Transat entre Brest et Charleston aux Etats-Unis. A la place, une boucle au départ et à l'arrivée des Sables d'Olonne et sans village départ est prévue le 5 juillet prochain.

Dès cette semaine, avec quelques membres de son équipe, Charlie Dalin pourra tester le bateau et les modifications effectuées à bord dans des conditions strictes : masques et pas de nuit en mer.

Le principal objectif de Charlie Dalin est le Vendée Globe, le tour du monde en solitaire et sans escale. 35 skippers sont dans les starting-blocks. Partira-t-il bien le 8 novembre prochain ? Réponse d'ici la mi-juin.