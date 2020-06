Charlie Dalin se déconfine au large

Charlie Dalin a pu passer 4 jours en mer ce début juin. Aux côtés de Yann Elies avec qui il a remporté la Transat Jacques Vabre en novembre dernier et Pascal Bidegorry le skipper havrais a testé son monocoque Apivia à fond ! Le voilier a subi quelques modifications cet hiver. Il devait être remis à l'eau le 25 mars mais le confinement a retardé l'entraînement, comme pour tous les autres postulants au Vendée Globe.

Cela fait vraiment du bien de repasser du temps en mer, de naviguer la nuit et le jour, de pouvoir hisser les voiles et sentir le bateau accélérer. On a testé les modifications et la fiabilisation du bateau pour le Vendée Globe. Il n'y a pas d'arrêt au stand sur le tour du monde, il faut donc s'assurer que le bateau restera intègre même en allant très vite. Pas simple de respecter la distanciation à bord d'un monocoque de 18 mètres. "On a fait attention, ont avait des gels à bord et il faisait beau on était donc souvent en extérieur".