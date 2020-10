VIDEO - Charlie Dalin se prépare à tout juste un mois du Vendée Globe

Le skipper havrais Charlie Dalin s'élancera aux côtés de 32 autres marins le 8 novembre prochain des Sables d'Olonne en Vendée pour le 9ème Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance, à bord de monocoques Imoca de 18 mètres de long. Charlie Dalin bénéficie du soutien d'Apivia, filiale de la Macif. A bord de ce bateau il a déjà remporté en 2019 la Transat Jacques Vabre aux côtés de Yann Elies. Mais cette fois il part seul pour son premier tour du monde.

Apivia au large de Port-La-Forêt et de Concarneau © Radio France - Yves-René Tapon

Lors de cette édition du Vendée la course risque de se partage en deux catégories, entre les voiliers plus anciens et la nouvelle génération dont fait partie Apivia équipée de foils. Ces pièces ajoutées de chaque côté permettent de soulever la coque à pleine vitesse et de voler au-dessus de l'eau. "Les bateaux vont extrêmement vite. On peut aussi aller vite dans une mer cabossée mais cela veut dire beaucoup plus de chocs, comme rouler à pleine vitesse en voiture sur des nids de poule !" explique Charlie Dalin. Le marin de 36 ans diplômé en architecture navale s'est longuement préparé à ces 70 jours en mer en solitaire avec notamment une nutritionniste et une spécialiste du sommeil: "Il est difficile sur ces Imoca d'avoir du sommeil de qualité à cause du bruit (85 voire 90 décibels), des chocs, l'humidité, le froid. La première nuit je ne dormirai pas plus d'un quart d'heure. Ensuite je pense que je dormirai pas plus d'une heure d'affilée à chaque fois pendant la course".

Pas plus d'une heure de sommeil consécutif en moyenne. Charlie Dalin

Charlie Dalin à bord d'Apivia © Radio France - Yves-René Tapon

Apivia étant une filiale de la Macif Charlie Dalin a bénéficié durant sa préparation des conseils précieux de François Gabart , ancien vainqueur de l'épreuve en 2013: "C'est une certitude il fait partie d'un groupe de favoris , il n'est pas le seul et ça nous laisse imaginer une super course cet hiver".

Je vis un rêve éveillé. Charlie Dalin

François Gabart et Charlie Dalin avant un entraînement à Port-La-Forêt © Radio France - Yves-René Tapon

Tous les bateaux devront être amarrés aux Sables d'Olonne avant le 17 octobre. Crise sanitaire oblige le public pourra venir voir les bateaux mais le nombre sera limité et il faudra réserver. Les marins devront eux se confiner avant le départ. Charlie Dalin s'isolera chez lui du 24 octobre au 5 novembre: "je vis un rêve éveillé et j'ai vraiment hâte de me retrouver au milieu de l'Atlantique puis des mers du Sud pour vivre ce tour du monde pleinement". Le précédent vainqueur du Vendée Globe Armel Le Cléac'h avait bouclé la boucle en 74 jours 3 heures et 35 minutes.

