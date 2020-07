Charlie Dalin termine 2ème de la Vendée-Arctique

La Vendée-Arctique a offert un final intense et plein de suspense. Cette course inédite fut organisée en lieu et places des deux transatlantiques annulées en raison du Covid 19 et dans l'optique pour les skippers du Vendée Globe cet hiver. Il s'agissait d'une boucle en Atlantique Nord emmenant d'abord la flotte au plus près du Cercle Arctique, près de l'Islande, pour redescendre sur les Açores et revenir en Vendée.

Jérémie Beyou (Charal), à la barre d'un monocoque nouvelle génération capable de voler grâce à ses foils, a remporté la course en 10 jours 5 heures et 14 minutes. A peine une heure plus tard le havrais Charlie Dalin (Apivia), à la barre de son monocoque lui aussi récent sorti en août 2019, a coupé la ligne après 10 jours 6 heures 4 minutes pour sa toute première course en solitaire sur Imoca. Sur ce même bateau il avait gagné la Transat Jacques Vabre en novembre 2019 mais en duo avec Yann Elies. Puis Thomas Ruyant (LinkedOut) a rapidement complété le podium 20 minutes plus tard. Le trio a mené tout du long la course.

Je ne me sentais pas partir sur le Vendée sans un essai en course et celle-ci a parfaitement rempli son rôle. Charlie Dalin

Arrivé au ponton des Sables d'Olonne fatigué mais ravi Charlie Dalin s'est confié: "il y a eu énormément de situations à gérer,des changements de voile. Ces bateaux vont très vite mais le un coût est l'inconfort, là on est partis 10 jours, le Vendée ce sera 7 fois plus long".

Le départ du Vendée Globe, le tour du monde en solitaire et sans escale, est prévu le 8 novembre depuis Les Sables d'Olonne.Sur les 35 skippers inscrits 20 s'étaient alignés sur la Vendée-Arctique.

La réaction de Charlie Dalin à l'arrivée Copier

à lire aussi Dernière ligne droite pour Charlie Dalin vers les Sables d'Olonne