Vendée Globe : Charlie Dalin traverse la tempête

Cette nuit de mardi à mercredi a été courte pour Charlie Dalin comme pour une partie de l'équipe Apivia qui est restée en lien depuis Concarneau avec le skipper havrais. Au milieu de l'Océan Indien il a subi "la pire tempête depuis le départ" du Vendée Globe aux Sables d'Olonne. "Les fichiers météo font état de 45 nœuds de vent avec des rafales à 50, 55 nœuds », explique Jacques Caraës le directeur de la course. Il devrait sortir de la dépression dans les prochaines heures.

Pour préserver son bateau Charlie Dalin a réduit son allure à 13,9 noeuds et maintenu le cap vers l'Est et le cap Leeuwin à la pointe Sud-Ouest de l'Australie. Il y a quatre ans Armel Le Cléac'h y était déjà ! Charlie Dalin maintient son avance sur le nordiste Thomas Ruyant sur LinkedOut à 120 milles plus au nord.

