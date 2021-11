C'est l'une des stars des pontons autour du bassin Paul Vatine au Havre. Une photo, un selfie, Charlie Dalin auréolé de sa victoire sur la Transat Jacques Vabre 2019 et de sa 2ème place sur le Vendée Globe ne peut quasiment pas mettre un pied devant l'autre sans être sollicité. "Tant mieux -se réjouit celui qui affiche toujours fièrement ses racines havraises- il y a beaucoup de monde sur le village, c'est la première fois qu'on a un événement ouvert à tous avec à une jauge classique, avec du public et où on peut renouer avec cet échange".

Sur cette 15ème édition de la route du café le skipper havrais s'est associé cette fois à Paul Meilhat,"un marin qui a beaucoup d'expérience en Imoca, vainqueur en titre de la route du Rhum et qui est très physique".

Paul Meilhat et Charlie Dalin ont remporté ce mercredi matin la Rolex Fastnet Race, dans la catégorie imoca. © Radio France - Raphaël Aubry

Comme tous les concurrents Charlie Dalin a évidemment étudié de près le parcours inédit de cette édition avec 3 parcours pour 4 catégories. Les Imoca devront -comme les OceanFifty- contourner l’archipel brésilien de Fernando de Noronha avant de remonter vers la Martinique. "On a fait des études sur 20 ans d'archives météo pour adapter Apivia à ce parcours, cette course sera vraiment plus longue que la dernière fois".

On assume pleinement d'être dans les favoris. Charlie Dalin

Après la Transat Jacques Vabre le marin havrais peut voir sereinement l'avenir car son partenaire Apivia vient d'annoncer son soutien jusqu'en 2026, soit la route du Rhum 2022 à bord du monocoque actuel, puis la construction d'un nouvel Imoca avec dans le viseur une nouvelle Jacques Vabre en 2023 et surtout le Vendée Globe 2024. "On a beaucoup appris avec ce bateau et on va se servir avec l'architecte Guillaume Verdier de toutes ces expériences accumulées pour faire un bateau encore plus raffiné, encore plus performant".

Je suis vraiment ravi de continuer l'histoire avec Apivia. Charlie Dalin

Réécoutez ici l'interview intégrale de Charlie Dalin Copier

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le parcours de la Transat Jacques Vabre 2021 - Yves-René Tapon

à lire aussi Yannick Bestaven : la Transat Jacques Vabre après le Vendée Globe