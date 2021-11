Chassés croisés serrés sur la Transat Jacques Vabre

Le premier bateau de la route du café entre Le Havre et Fort-de-France est attendu ce mardi en Martinique. Et rien n'est encore joué !

Quel voilier apercevra le premier la baie de Fort-de-France en Martinique ? La 15ème Transat Jacques Vabre partie le 7 novembre du Havre réserve encore des surprises. Les trimarans Ultim et Ocean Fifty sont déjà en pleine remontée de l'océan Atlantique vers les Antilles. Le gros de la flotte des Class40 restait lui scotché ce vendredi soir au sud des îles du Cap Vert. La cartographie de la course permet de suivre en temps réel l'avancée des skippeurs.

Un leader et des chasseurs chez les Ultim

Les maxi trimarans Ultim filent à plus de 30 noeuds. Edmond de Rothschild de Franck Cammas et Charles Caudrelier mène toujours et remonte la pointe nord-est du Brésil. Suivent Banque Populaire XI d'Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier et SVR-Lazartigue de François Gabart et Tom Laperche. Actual d'Yves Le Blévec et Anthony Marchand est un peu plus loin. Enfin toujours en mer Thomas Coville et Thomas Rouxel sur Sodebo ont décidé de repartir après avoir dû réparer leur foil tribord à Madère.

Des Ocean Fifty dans un mouchoir.

Après avoir contourné le point de passage obligé de Fernando de Noronha 5 trimarans Ocean Fifty filent aussi à vive allure le long du Brésil: Sébastien Rogues et Matthieu Souben sur Primonial restent leaders mais les écarts avec Koesio d'Erwan Leroux et Xavier Macaire et Leyton de Sam Goodchild et Aymeric Chappellier demeurent minces.

Les premiers Imoca à touche touche

La victoire chez ces grands monocoques se jouera sauf surprise entre 3 bateaux: Linkedout (du nordiste Thomas Ruyant et Morgan Lagravière) toujours en tête ce vendredi soir. Il est suivi par Apivia de Charlie Dalin et Paul Meilhat et Charal (de Jérémie Beyou et Christopher Pratt) qui ont eux aussi entamé leur remontée de l'Atlantique après le passage du Pot-au-noir. "Il n'a pas été facile" raconte Charlie Dalin, "il s'est décalé et reconstitué vers le sud avec pas mal de grains assez violents".

Charal - Charal Sailing Team

Des Class40 retardés.

Manquant cruellement de vent la 1ère semaine de course les Class40 menés par Redman en sont lourdement pénalisés et sont encore de part et d'autre des îles du Cap Vert.

Le premier bateau Ultim est attendu mardi en Martinique et le premier Imoca jeudi.