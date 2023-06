Cherbourg : 106 plaisanciers acceptent déjà de laisser leur place au port pour la Rolex Fastnet Race

Comme en 2021, et pour la 2e fois, Cherbourg sera ville d'arrivée de la 50e édition de la Rolex Fastnet Race en juillet prochain. La course partira de Cowes (Iles de Wight) le samedi 22 juillet. Professionnels et amateurs se confronteront sur un parcours de 690 milles. Aujourd'hui on en est à 494 bateaux inscrits. Alors impossible dans ces conditions d'accueillir à Cherbourg sans faire de la place. Il faut donc convaincre les plaisanciers de prendre le large au moins 15 jours et ça marche plutôt bien. Déjà 106 plaisanciers ont accepté les contreparties de la mairie.

Un dialogue constructif avec les plaisanciers

La mairie de Cherbourg-en-Cotentin a fait le bon choix : celui de la concertation. Pour cela elle a organisé plusieurs réunions avec les plaisanciers pour voir comment il était possible de faire pour accueillir au mieux les bateaux de la Rolex Fastnet Race . Des propositions ont alors été faites comme le précise Muriel Jozeau-Marigné adjointe en charge du port Chantereyne "on a proposé aux plaisanciers la mise à l'eau/mise à terre et stationnement sur le terre-plein gratuits, 18 nuitées dans des ports de la Manche ou des nuitées à ajouter à leur pass-escale mais aussi un pack remerciements Rolex et un tirage au sort pour gagner le remboursement de sa place de port à l'année". Les plaisanciers ont bien accueilli les propositions et beaucoup comprennent la nécessité quand on le peut de laisser sa place : "cette course c'est bien pour Cherbourg, il faut faire un effort, moi j'irai à Carteret en attendant " précise Jean-Paul, plaisancier du port. "Moi je n'ai pas encore pris de décision mais a priori pour rasions personnelles je vais rester à Cherbourg mais si j'avais pu faire autrement je l'aurai fait" ajoute Guy qui du coup va en profiter pour "montrer les bateaux à ses petits-enfants".

Tous les usagers permanents du port Chantereyne auront un laisser-passer pour accéder aux pontons et voir les bateaux de la Fastnet.

Invité à 7H45 ce mercredi 7 juin : Stéphane Ponthot président de l'Association des usagers du port Chantereyne