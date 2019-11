Cherbourg port d'arrivée des deux prochaines éditions de la mythique Rolex Fastnet Race

La décision de juger à Cherbourg-en-Cotentin l'arrivée de la régate bisannuelle a été annoncée en début d'après-midi ce mardi 26 novembre depuis le siège du Royal Ocean Racing Club, à Londres, en présence des élus du Cotentin, de la Manche et de la région Normandie. La ville du Cotentin a été choisie par les organisateurs de la course en raison notamment du désengagement de Plymouth, ville traditionnelle d'arrivée de la course depuis sa première édition en 1925.

La capacité d'accueil du port de Cherbourg reconnue par le RORC

Le problème pour les organisateurs était de trouver un port capable d'accueillir les quelque 400 bateaux qui participent à la course. Plusieurs villes étaient en compétition dont Le Havre, et au terme de près de deux ans de discussions, le choix des organisateurs s'est finalement porté sur le port de Cherbourg._"_Nous allons organiser la présence du village au coeur de la ville car c'est notre force : disposer de l'ensemble des bassins dans le centre de la ville", souligne le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé. De son côté, Jean-Louis Valentin, le président de l'agglomération du Cotentin estime que "l'enjeu est d'associer à cet événement, l'ensemble des acteurs de la filière nautique". Quant au président du département, Marc Lefèvre, il se félicite qu'à l'heure du Brexit, "cette course continue à nous unir les uns les autres, de part et d'autre de la Manche".

Un coût pas encore précisé mais des retombées économiques très attendues

La prochaine Rolex Fastnet Race partira de Cowes sur l’Île de Wight, le dimanche 8 août 2021 pour une remise des prix le samedi 14 août à Cherbourg-en-Cotentin. Le parcours entre Cowes et Cherbourg via le célèbre Fastnet Rock sera désormais de 695 milles nautiques (soit un peu moins de 1300 km). L'organisation de l'événement représente un certain coût pas encore dévoilé par les élus, mais devrait soutenir l'économie locale et permettra d'attirer de nombreux touristes et visiteurs assurent ces mêmes élus.

L'arrivée de la Fastnet Race participe au développement de l'image nautique de la ville de Cherbourg-en-Cotentin déjà choisie par les organisateurs de la Drheam Cup comme ville de départ de la course du 18 au 22 juillet prochain.