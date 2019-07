Cherbourg port de départ de la prochaine Drheam-Cup en 2020

L'organisateur de la course à la voile Drheam-Cup était en visite à Cherbourg-en-Cotentin ce mardi 2 juillet. L'occasion d'annoncer que le port du Cotentin a été choisi pour accueillir le départ des prochaines éditions de l'épreuve, à commencer par la course prévue en juillet 2020.

C'est une excellente nouvelle pour la ville de Cherbourg-en-Cotentin". Le maire de la commune nouvelle, Benoît Arrivé, ne cachait pas sa satisfaction ce mardi midi à l'occasion del'officialisation du choix de Cherbourg comme ville de départ de la Drheam-Cup. "Il y a un an, nous étions ville arrivée de cette course et nous avions montré que Cherbourg était à la hauteur de l'événement. En terme d'image et de retombées, il y a beaucoup à gagner à l'organisation du départ de la prochaine édition", ajoute l'élu.

Hubert Lefèvre, représentant de la Région, Jacques Civilise organisateur de la Drheam-Cup et Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, se félicitent du choix de Cherbourg comme port de départ. © Radio France - Benoît Martin

Une Fastnet à la Française

Ce qui est intéressant pour la ville, c'est que les organisateurs de la Drheam Cup, cette course au large qui ambitionne de s'inscrire dans le calendrier international aux côtés d'épreuves comparables mais déjà mythiques comme la Fastnet ou encore la Sydney-Hobart, ont annoncé que Cherbourg sera dorénavant systématiquement ville de départ de cette course en direction de la Trinité-sur-Mer. De la même façon que les Sables-d'Olonne accueillent le départ du Vendée Globe, Saint-Malo, celui de la Route du Rhum, et Le Havre, les navires de la Transat Jacques-Vabre, Cherbourg pourra désormais revendiquer son statut de port départ d'une grande course au large organisée tous les deux ans.

Accueillir les navires des concurrents au coeur de la ville

La prochaine édition de la Drheam-Cup aura donc lieu du 11 au 19 juillet 2020. Avant le départ prévu le 15 juillet, un prologue animera le port de Cherbourg et les organisateurs espèrent accueillir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sur le village départ qui devrait être installé sur le quai de l'Entrepôt. Car l'objectif, c'est de ramener les navires des concurrents au coeur de la ville, dans le bassin de commerce, et dans l'avant-port pour les plus grands bateaux qui ne passeront pas le pont tournant.