Clarisse Crémer écartée du Vendée Globe : "Ca me met hors de moi", réagit la navigatrice Camille Lecointre

L'annonce a violemment secoué le monde de la voile ce jeudi, Clarisse Crémer lâchée par son sponsor , le team Banque populaire pour le Vendée Globe 2024. Une décision que l'équipe explique par le retard pris par Clarisse Crémer pour engranger les points et les miles nécessaires à la qualification pour le tour du monde à la voile, en raison de sa maternité.

La régatière bretonne Camille Lecointre, elle-même maman de 2 enfants, ne décolère pas. "Ça me met vraiment hors de moi parce que j'ai vécu quelque chose de similaire lors de ma première grossesse. J'avais perdu ma place dans la ranking et vu que c'était sur un classement, j'ai failli ne pas pouvoir retrouver ma place alors que je venais de sortir des J.O. de Rio avec une médaille de bronze", raconte t-elle. La jeune femme, également médaille de bronze à Tokyo en 2021 en 470 appelle à une évolution des règles. Selon le nouveau règlement du Vendée Globe , il faut parcourir le plus grand nombre de miles sur 3 ans pour assurer sa qualification.

"Je pense qu'il faut absolument que ça change, que ce soit pris en compte, répète la skippeuse morbihannaise. Moi, je viens d'avoir un deuxième enfant. J'ai repris la compétition trois mois après aux championnats du monde et ça ne m'a pas empêché d'être performante., rappelle t-elle.