Clarisse Cremer, première femme à terminer la 9e édition du Vendée Globe

Elle a réussi son pari. Clarisse Cremer a bouclé son Vendée Globe. Elle termine donc à un peu plus de 6 jours du vainqueur, Yannick Bestaven.

La navigatrice de Banque Populaire X, qui a découvert la course au large il y a cinq ans et l’IMOCA il y a 2 ans, boucle son premier tour du monde. Elle se classe première femme de cette édition. Clarisse Cremer bat par la même occasion le record du Vendée Globe le plus rapide jamais réalisé par une femme. Il était détenu depuis 2001 par la Britannique Ellen McArthur qui avait bouclé l'épreuve à la deuxième place en 94 jours 4 heures et 25 minutes.

La navigatrice âgée de 31 ans est tenace. Elle déborde d'enthousiasme. Pourtant, ce Vendée Globe a été plus que musclé. Il a fallu gérer les dépressions, les vagues de plus de sept mètres parfois. Elle a dû surmonter quelques tracas notamment lors de la remontée de l'Atlantique. Il a fallu qu'elle monte deux fois en haut de son mât pour réaliser des réparations de voile.

Basée à Lorient, et originaire de la région parisienne, Clarisse Cremer a passé, enfant, pas mal de temps en Bretagne pendant ses vacances. C'est là qu'elle a attrapé le virus de la voile. Diplômée de HEC Paris en 2013, elle choisit la voie de la course au large en 2016.

Avant le Vendée Globe, elle s'est engagée dans la Mini-Transat en 2017, puis le Figaro. Banque Populaire lui propose alors de mener le projet IMOCA. Elle parle d’une "occasion en or", mais ne balaie pas les questions sur sa légitimité. "Je sais que d’autres skippers auraient pu avoir ma place. Cette opportunité, c’est aussi une responsabilité".